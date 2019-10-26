فرج عامر :بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر ومرفوض فى شئون مصر الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن بيان ‏البرلمان الاوروبى والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، يعد تدخل سافر ومرفوض فى شئون مصر الداخلية. وطالب عامر، في تصريحات صحفية اليوم،‏ البرلمان الاوروبى مراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته احاديه ‏الجانب بشكل يسىء للدول الاوروبية. Advertisements وأضاف عامر، أن البرلمان الاوروبى اعتمد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الارهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الارهابيين القطرى والتركى. ‏وتابع عامر، أن مطالبة البرلمان الاوروبى بالافراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم اخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي، مؤكدا ان كل مايتم من إجراءات مصرية يتفق تماما مع الدستور والقوانين المصرية ويخضع لرقابة من القضاء المصرى الشامخ والنزيه.

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