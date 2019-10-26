شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض: مثقفوا تركيا فى السجون بسبب قمع أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر فاروق جرجرلى أوغلو، النائب بحزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، إن المثقفين أصبحوا الآن معتقلون فى سجون أردوغان بدواع سياسية غير قانونية، لكن هناك كراهية مستمرة من النظام التركى برئاسة أردوغان لكل المثقفين والكتاب.

وأوضح النائب بحزب الشعوب الديمقراطى التركى، فى فيديو له "الكاتب أحمد ألتان اعتقل بنفس القرار السياسى، واعتقلت أيضًا الكاتبة نازلى إيليجاك بنفس القرار، وهناك عمليات كراهية قائمة، ومازال هؤلاء المثقفون معتقلين داخل السجون بدواعٍ سياسية غير قانونية، هؤلاء المثقفون بالغو الأهمية فى السجون التركية، مثل ألب أرسلان كويتول وأحمد ألتان وعثمان كفالا ونازلي إيليجاك، وهم أناس مختلفون من جميع النواحى، ولأنهم يفكرون بطريقة مختلفة عن السلطة الحاكمة، وتم حبسهم لمدة طويلة بشكل غير قانونى، أدين هذا بشدة".