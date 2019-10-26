الدفاع المدني يخمد جميع الحرائق داخل المطعم التركي بساحة التحرير

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اخمادها جميع الحرائق داخل المطعم التركي بساحة التحرير وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرقنا تمكنت من اخماد جميع الحرائق داخل المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد".
واضافت ان "الحرائق كانت متفرقة"، مشيرة الى انه "تم انزال جميع المتظاهرين اسفل البناية واسعافاهم بعد تعرضهم لحالات اختناق".
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