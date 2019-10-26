196 جريحا حصيلة محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى كربلاء الحكومي امس

افاد مصدر امني، السبت، بأن حصيلة محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى كربلاء الحكومي امس بلغت 196 جريحا بينهم عناصر امنية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان ١٩٦ شخصا اصيبوا خلال المصادمات التي اندالعت بين القوات الامنية والمتظاهرين أمس، خلال محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء".

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واضاف ان "هذا العدد توزع بواقع ١٨ ضابطا و١٢٥ منتسبا و٥٣ متظاهرا".

يذكر ان محافظة كربلاء شهدت يوم امس تظاهرة كبيرة تطالب بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد وتوفير الخدمات، حيث تحولت التظاهرات الى مصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية الامر الذي دفع حكومة كربلاء المحلية الى اعلان حظر للتجوال.