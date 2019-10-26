افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم تكليف اللواء الركن ماجد فالح الموسوي قائدا لشرطة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر اليوم تكليف اللواء الركن ماجد فالح الموسوي قائدا لشرطة بغداد". يذكر ان اللجنة التحقيقة باحداث تظاهرات تشرين الاول الحالي، اوصت باعفاء قائد شرطة بغداد اللواء صلاح مهدي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف اللواء الركن الموسوي قائدا لشرطة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.