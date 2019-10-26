من هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات القنابل المسيلة للدموع؟

يؤدي التعرض للغاز المسيل إلى أعراض في الجهاز التنفسي والعيون أبرزها:

- ضيق الصدر

- السعال

- حرق ودموع في العين

- احمرار العين

- ضيق التنفس

- بحّة في الصوت

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- نقص الأكسجين

- الإحساس بالاختناق



- صفير في الصدر

الأغشية الجلدية: احمرار، ألم، تقرحات، وحروق

لذلك على كل شخص يعاني من هذه الأعراض أن" يغسل وجهه جيداً بالماء، والابتعاد عن المنطقة الملوثة قدر المستطاع، الامتناع عن حك العين أو الوجه، أن يُبقي البخاخات معه (مرضى الربو وامراض الجهاز التنفسي المزمن). أما في حال الشعور بالضيق في التنفس والاختناق، من الضروري التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري كالجهاز التنفسي الاصطناعي.



وتختلف الاستجابة عند استنشاق دخان تلك القنابل من شخص إلى آخر حسب خصائص الجسم، ما يؤثر سلباّ على الجهاز العصبي.

ومن المضاعفات الخطرة حدوث انقباض حاد في الشعب الهوائية التي قد تُسبب الإختناق والوفاة خاصة عند مرضى الربو ومرضى القلب. لذلك، يعتبر مرضى الحساسية والربو، ومن يعانون من مشاكل بالجهاز التنفسي، ومرضى القلب ومن لديهم مشاكل صحية بالقرنية، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات القنابل المسيلة للدموع، التي قد تحدث بعض الحالات من التشنجات القصوى.