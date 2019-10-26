لبنانيون يردّون على اتهامات نصرالله بهاشتاق "أنا ممول الثورة"

بالرفض والغضب واجه لبنانيون اتهامات ساقها أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصرالله، ضد المتظاهرين، وأطلقوا هاشتاق "أنا ممول الثورة"، ردا على مزاعمه بتمويل سفارات للاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية الأسبوع الماضي في البلاد.

وفي ثاني خطاب له منذ اندلاع الاحتجاجات التي تنادي بالإطاحة بالطبقة السياسية في لبنان وعلى رأسها نصرالله نفسه، اتهم زعيم مليشيا حزب اللهالمتظاهرين بتلقي تمويلا خارجيا بعد أن أقر بعفوية الحراك في خطابه الأول. وجاء الهاشتاق للرد على تلك المزاعم والاتهامات.

وترافق انتشار الهاشتاق مع دعوات للاستمرار بالنزول إلى الشارع رفضا لترهيب مناصري حزب الله واعتدائهم على المتظاهرين، وتصّدّر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لم يقتصر هذه المرة على كتابة تعليق وإنما بث نشطاء لبنانيون من مختلف الأعمار مقاطع فيديو أعلنوا فيها أنهم "ممولي الثورة".

وتحت الشعار نفسه، عمد شباب لبنانيون إلى نشر صور عدة، منها من ساحة التظاهرات وهم يقومون بتنظيفها وأخرى من تجمعات لهم وهم يحضرون الطعام للناشطين، مرفقة بهاشتاق "أنا ممول الثورة".

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وفي المقابل وجهت أسئلة كثيرة وأخرى ساخرة إلى نصرالله حول تمويله الإيراني واعترافه في وقت سابق بأنه جندي في ولاية الفقيه، وكتب أحدهم ساخرا "لدينا معطيات تشير إلى أن حزب الله مموّل من إيران.. لكن لسنا متأكدين من ذلك".

والرد الأكثر وضوحا كان عبر استعادة مقطع فيديو لنصرالله وهو يعترف قائلا " موازنة حزب الله وورواتبه وأكله وشربه وصواريخه من (..) إيران". وفي هذا السياق أيضا كتب الناشط أنس محمود الحاج "أنا ممول الثورة وهو ممول من ملالي إيران".

وكذلك وكما عادة اللبنانيين لم تخل الردود من النكات والسخرية، حيث توجّه عدد منهم إلى ما أسموها بـ "السفارات الممولة للثورة" مطالبين إياها بالأموال التي لم تصلهم، فيما نشر آخر صورة لمناقيش الزعتر (مخبوزات لبنانية)، قائلا "على كثرة الأموال التي تصلنا من السفارات ضجرنا من أكل مناقيش الزعتر". (سعر منقوشة الزعتر يقدر بنحو نصف دولار أمريكي).

بدوره وتحت هاشتاق أنا ممول الثورة، ردّ الناشط سليم اللوزي قائلا "الثورة ممولة من عرق وتعب ودماء شباب لبنان، كل لبنان". فيما كتب الناشط فارس الحلبي "أنا أيضا ممول الثورة وكل أهالي الجنوب".

وكانت المظاهرات في لبنان قد اندلعت الجميس الماضي احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تطورت ورفعت مطالب إقالة الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة وإسقاط النظام السياسي في البلاد، رغم إسراع رئيس الوزراء سعد الحريري بطرح خطة إنقاذ عاجلة تضمنت وعودا بمكافحة الفساد وخفض رواتب الوزراء والنواب.