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الرئيس البرازيلي يصل إلى الإمارات السبت في زيارة رسمية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

السبت 2019/10/26 01:06 م بتوقيت أبوظبي

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

يزور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الإمارات، اليوم السبت، في مستهل جولة خليجية تشمل المملكة العربية .

ونقلت وكالة "رويترز" عن كينيث نوبريجا، أمين شؤون المفاوضات الثنائية مع الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في وزارة الخارجية البرازيلية، أن بولسونارو سيسعى لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الدول الثلاث للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

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وكان الرئيس البرازيلي استقبل في مارس/آذار الماضي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والبرازيل وفرص تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

كذلك تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بولسونارو أهمية الزيارة في تنمية العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل والمضي قدماً نحو تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

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