تجدد المظاهرات في العراق.. والأمن يطلق قنابل الغاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتشد المئات من المتظاهرين العراقيين، السبت، في ساحة التحرير بوسط بغداد، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية لبحث مطالب المحتجين.



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وحاولت صدهم عقب تجمعهم بساحة التحرير وعند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية والبرلمان والسفارات الأجنبية.

كان أكثر من 40 متظاهراً قد قتلوا، الجمعة، في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وقتل نصف المتظاهرين بالرصاص الحي في جنوب البلاد، بعد أن طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق ومحاربة الفساد.

وبحسب جدول أعمال مجلس النواب، فمن المقرر أن تعقد جلسة اليوم عند الواحدة ظهراً (10,00 ت ج)، بهدف "مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات".. ووعدت الحكومة العراقية بتنفيذ حزمة إصلاحات، إثر احتجاجات انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وخلفت أكثر من 150 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت في 6 أكتوبر الجاري سلسلة قرارات "مهمة" خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة عادل عبدالمهدي، تضمنت حزمة إصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين، الذين معظمهم من الشباب والعاطلين عن العمل.. بدوره، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، إنه زار المتظاهرين في ساحة التحرير.