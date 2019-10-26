روسيا تلاحق مقاتلات الشبح بثالث رادار لأسطولها الشمالي

نشرت روسيا مجمع الرادار "ريزونانس-إن"، القادر على اكتشاف أهداف خفية وأسرع من الصوت، بما في ذلك مقاتلات الشبح، في أرخبيل نوفايا زيماليا.

ومن المقرر أن يتولى المجمع مهمة قتالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

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وقال إيفان نازارينكو، المدير العام لمركز أبحاث "ريزونانس"، إن هذا الرادار الثالث من هذا النوع في القطب الشمالي.

وأوضح أنه يمكن للمدى الذي تعمل فيه رادارات "ريزونانس" للسيطرة على المجال الجوي فوق القطب الشمالي اكتشاف أهداف الشبح بفاعلية، بالإضافة إلى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ويستخدم الرادار مبدأ انعكاس الرنين للموجات الراديوية من جسم ما، ما يؤدي إلى زيادة حادة في سطحه العاكس الفعال.