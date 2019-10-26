لبنان.. الجيش يستعد لفتح طريق أساسية تؤدي إلى العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر إعلامية إن الجيش اللبناني يستعد لفتح طريق أساسية تؤدي إلى وسط بيروت.



ويوم أمس دعا المحتجون اللبنانيون إلى تظاهرة ضخمة السبت، وذلك بعد كلمة لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، دعا فيها المتظاهرين للعودة إلى منازلهم ورفض مطلب إسقاط الحكومة.

ودعا المتظاهرون، في بيان، إلى تظاهرات ضخمة في جميع المناطق تحت عنوان "سبت الساحات".

وأكد البيان أن التظاهرات مستمرة حتى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة.

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ولفت البيان إلى أن شرعية البرلمان سقطت في الشارع.

ودعا البيان المؤسسة العسكرية لحماية الناس من اعتداءات مناصري الأحزاب.

واتهم خطاب نصر الله قيادات التظاهرات بالفساد والتعامل مع سفارات خارجية وتلقي الدعم منها.

وقوبل خطاب نصر الله باستهجان كبير في أوساط المتظاهرين اللبنانيين