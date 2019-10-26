الزعتر: دعم الانتفاضة الشعبية في العراق ولبنان ضرورة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن دعم الانتفاضة الشعبية في لبنان و العراق ضرورة يفرضها الواجب العربي ، وضرورة للتصدي للعبث الإيراني الذي يتباهى بالسيطرة على عواصم عربية منها بغداد و بيروت.

وأضاف: انتفاضة الشعب اللبناني والعراقي ليست انتفاضة تبحث عن كسرة خبز او معاقبة فاسد بل انتفاضة تبحث عن هويتها العربية المفقودة. Advertisements وتابع: حسن نصر الله يردد شعارات نصرة فلسطين ويتحدث عن المقاومة، وهو يدعس الشعب في لبنان. ولفت إلى أن المقاومة الحقيقية بالنسبة للبنانيين هي مقاومة المحتل الإيراني، لامجال لاستمرار تخدير الشعب اللبناني بهذه الشعارات ، ليس الدم الفلسطيني مقدس ، وليس الشعب الفلسطيني بأفضل الشعب اللبناني.

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