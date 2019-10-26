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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حال الطقس المتوقعة في مصر خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، تشرين الأول 26، 2019،، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
ووفق الهيئة سوف تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة 20 26
شبين الكوم 19 26
طنطا 19 25
دمنهور 19 25
الإسكندرية 19 26
بلطيم 19 25
مطروح 18 26
السلوم 17 25
سيوة 16 26
بورسعيد 20 25
دمياط 20 25
الزقازيق 20 25
الإسماعيلية 19 25
السويس 20 26
العريش 18 24
رفح 18 24
رأس سدر 19 27
نخل 10 24
نويبع 20 27
طابا 21 26
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