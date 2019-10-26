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10 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في اليابان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

10 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في اليابان

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي سببت فيضانات وانهيارات أرضية في شرق اليابان ارتفع اليوم السبت إلى عشرة بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، وذلك بعد أسبوعين من تعرض نفس المناطق للإعصار هاجيبيس.

 

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هذا وقد واجتاحت الانهيارات الأرضية المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعتي تشيبا وفوكوشيما بشرق وشمال شرق البلاد أمس الجمعة.

 

وغمرت المياه المناطق في ثالث عاصفة ممطرة تتعرض لها خلال ستة أسابيع وهطلت في بعض الأماكن، خلال 12 ساعة، كميات من الأمطار مماثلة لما يسقط في شهر.

 

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