شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان.. القوات التركية تعتدى على مسيرة عمالية فى أنقرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لحالة القمع والانتهاكات التى يمارسها أردوغان ضد أبناء الشعب التركي، قامت قوات الشرطة والدرك التركية بفض مسيرة عمالية بالاعتداء عليهم واستخدام قنابل بالغاز المسيل للدموع، لعمال المناجم «المعادن» الأتراك، خلال توجههم إلى العاصمة التركية أنقرة اعتراضًا على عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهور.

وكان العمال قد بدأوا مسيرتهم من مدينة أسكي شهر الواقعة في شمال غرب تركيا، ولم تلبث أن تعرضت لاعتراضات ومضايقات من قبل قوات الشرطة والدرك التركية بدعوى عدم حصولهم على تصريح بالمسيرة.





















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وفي أعقاب تصريحات صحفية لهم نقلها موقع تركيا الآن، في مقر اعتصامهم أمام مركز تسوق إيسبارك في أسكي شهير، أعلن العمال المعتصمون نيتهم مواصلة مسيراتهم اليوم إلى أنقرة، قبل أن تتعرض للقمع من الشرطة التركية التي استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع، وتعتقل 32 منهم.

على صعيد آخر، تتواصل يوميًا احتجاجات عمال المعادن الأتراك المفصولين من عملهم عقب كارثة منجم سوما التركي التي راح ضحيتها 301 عامل.