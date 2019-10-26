شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم المعارضة يهين الرئيس التركى: أردوغان منسحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن كمال أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، وزعيم المعارضة، هجوما حاد على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسبب سياساته الفاشلة التى يمارسها فى تركيا.

وقال زعيم المعارضة التركية فى فيديو بثته المنصات التركية المعارضة: "يجلس كلاهما أردوغان ونائب الرئيس الأمريكى فى مقاعد متساوية أمام شعار الرئاسة، يمكن ألا تزعج هذه الصورة أردوغان، لكنها تزعجنى كونى مواطنًا فى دولة جمهورية تركيا، إننى أسأل الآن أصدقائى من حزب العدالة والتنمية، رُسمت حدود هذه الدولة بالدماء والدموع.

وتابع "هذه الدولة خاضت حرب الاستقلال الوطنى، هناك قاعدة نسميها المعاملة بالمثل، يجلس نائب الرئيس فى نفس المستوى مع الرئيس، أين يجب أن يكون مكانه؟ مقابل فؤاد أقطاى نائب الرئيس التركى، ولكن أردوغان يأخذه إلى جانبه، لماذا؟ لأنه منسحق، لماذا؟ لأنه منسحق، وهذا يزعجنى".