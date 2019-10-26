سوهاج تفوز بـ3 مشاريع في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم السبت، فوز 3 مشاريع مقدمة من أبناء المحافظة، خلال فعاليات ختام معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٥ أكتوبر الجاري، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

وقال الدكتور محمود جلال العارف، مدير المركز الإقليمي بسوهاج، إن المركز شارك بمشروع إنتاج كريمات من مكونات طبيعية للشعر والبشرة، وأخرى لعلاج حب الشباب، فضلاً عن مشروع معمل دراسات المياه والبيئة لقياس نسبة التلوث وبواقي المبيدات في التربة والمياه والغذاء.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إن المحافظ تفقد عددا من أجنحة المحافظة المشاركة بالمعرض، ومنها جناح مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد، والذي يعرض مشروعات مبتكرة، منها مشروع إنتاج الحرير الطبيعي، والذي يهدف إلى إحياء صناعة الحرير الطبيعي التي تشتهر بها محافظة سوهاج، وخاصة مدينة أخميم.

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وكشف "التوني" أن سوهاج تشارك هذا العام بخمسة أجنحة مختلفة بالمعرض، تضم ابتكارات أبناء المحافظة في مختلف المجالات وهي جناح مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد، الجناح الثاني بمحور المحافظات والذي يعرض مشروع "الخاتم الذكي" لفتح الأبواب المغلقة بدلًا من المفاتيح، ومشروع "جهاز كشف زيادة الحديد في الدم"، مشروع "تأثير المجال المغناطيسي الثابت والحمل الحراري الديناميكي على تفاعل تطور الهيدروجين الإليكتروني".

وأشار التوني إلى أن الجناح الثالث هو جناح المحافظة بمحور الشباب والرياضة، والذي يعرض أهم الحرف التراثية التي تشتهر بها محافظة سوهاج، مثل صناعة النسيج والنول اليدوي، بالإضافة إلى الجناح الرابع بمحور الابتكار المجتمعي، والذي يعرض عدد من الابتكارات ومنها "سرنجة الأمان" الطبية، والتي تحتوي على شاشة معقمة للتخدير والتعقيم، وتمنع انتقال العدوى.

يذكر أن الطلاب الذين فازوا في المعرض هم محمد علاء بمشروع "مفجر الألغام"، أبانوب هاني بابتكار إنتاج مستخلص من قشور الرمان لعلاج سرطان البروستاتا، ويصا فكري بابتكار لإنتاج بروتين الدستروفين من البكتيريا لعلاج ضمور العضلات.