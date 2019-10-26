بسبب مياه الأمطار.. مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، أثناء تركيب لمبة كهرباء داخل منزله، بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بسبب تسرب مياه الأمطار للوصلات الكهربائية.

استقبل مستشفى وادي النطرون، "محمد. ص. ع"، 14 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي.

بسؤال أهل المتوفى، أفادوا بأنه أثناء تركيبه لمبة كهرباء بإحدى حجرات المنزل، صعقه التيار الكهربائي، بسبب تسرب مياه الأمطار للوصلات الكهربائية الخاصة بالمنزل.

حرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.