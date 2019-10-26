تعطيل الدراسة وإغلاق ميناء البرلس لليوم الثالث بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- أ ش أ:

أغلقت هيئة ميناء برج البرلس للصيد البحري الميناء، اليوم السبت، أمام حركة وخروج سفن الصيد إلي البحر المتوسط، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وشدتها، كما قرر المحافظ الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه تعطيل الدراسة في جميع مدراس وكليات المحافظة.

وكانت المحافظة قد تعرضت أمس لرياح شديدة، وبخاصة مصيف بلطيم، وقامت الأجهزة المحلية بمد مواسير من ميدان النرجس والزهرة، لشفط كميات المياه الكبيرة التي ارتفعت عن الأرصفة وشلت الحركة بشكل تام، وجرى توصيلها بماكينات شفط ضختها إلى شاطئ البحر لتصريفها.