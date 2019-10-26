المغرب / توقيف ستة أشخاصٍ يشتبه في إنتمائهم إلى "خليّةٍ إرهابيّة"

وكالات - أوقفت الشرطة المغربية اليوم، الجمعة 25 أكتوبر 2019، ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابية "نوعية" بإسم تنظيم داعش في عملية أسفرت عن حجز أسلحة وذخائر، حسب ما أفاد متحدث بإسم الشرطة المغربية.

وأوضح المصدر أن المشتبه بهم أوقفوا داخل فيلا في بلدة طماريس الساحلية قرب الدار البيضاء (غرب)، مشيرا إلى حجز أدوات غطس وأقنعة وحقائب تحوي مواد مشبوهة، بالإضافة إلى نص يعلنون فيه بيعتهم للتنظيم المتطرف .