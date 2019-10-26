قسد: لدى تركيا مطامع توسعية في احتلال جزء من شمال سوريا

أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لقوات سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أن لدى تركيا مطامع توسعية في احتلال جزء من شمال سوريا.
وأشارت أحمد في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت إلى أن تركيا تقوم بعملية طرد جماعي للأكراد من أجل توطين
وحذرت من أن هذه المليشيات هي بقايا من تنظيمي "القاعدة و داعش"، لافتة إلى أنها قدمت شهادة في الكونجرس الأمريكي بعد الغزو التركي لشمال سوريا حول ذلك، وأن المشرعين أكدوا لها أنهم في صدد فرض عقوبات على تركيا.
وقالت إن ما تصفه أنقرة بـ"منطقة آمنة" داخل سوريا، ليست أكثر من مجرد "مستعمرة تركية"، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك حل وسط، فسوف نقبل بأن يتم اختيار مراقبين دوليين على الحدود من قِبل الأمم المتحدة.
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