ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في شرق اليابان، ارتفع يوم السبت إلى 10 فيما لا يزال 3 في عداد المفقودين. واجتاحت الانهيارات الأرضية المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعتي تشيبا وفوكوشيما بشرق وشمال شرق البلاد يوم الجمعة. بشرق وشمال شرق البلاد يوم الجمعة. وغمرت المياه المناطق في ثالث عاصفة ممطرة تتعرض لها خلال ستة أسابيع استمرت 12 ساعة. وبلغ منسوب الأمطار التي هطلت على مدينة أوشيكو في تشيبا 283.5 مم على مدار 12 ساعة، وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات. تشيبا 283.5 مم على مدار 12 ساعة، وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات. وقتل الإعصار هاجيبيس ما لا يقل عن 88 شخصا عندما اجتاح وسط وشرق اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة حيث لا يزال سبعة من ضحاياه في عداد المفقودين كما أصيب أكثر من 300.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.