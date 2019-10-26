أقرت قاضية أمريكية قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الحزب الديمقراطي الأمريكي ضد الرئيس دونالد ترامب.

ورفضت القاضية بيرل هويل دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت إن مجلس النواب ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق..حسبما أفادت قناة" سكاي نيوز" اليوم / السبت/.

ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر الجاري لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت إن مجلس النواب ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق..حسبما أفادت قناة" سكاي نيوز" اليوم / السبت/.ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر الجاري لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاضية أمريكية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.