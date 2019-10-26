اتفاق جماعي ينهي إضراب عمال "جنرال موتورز"

انتهى إضراب العاملين في شركة "جنرال موتورز"، أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة بعدما وافقت نقابة العاملين على اتفاق جماعي، أمس الجمعة، لإنهاء أطول إضراب للعاملين في قطاع صناعة السيارات في 50 عاماً.

وبعد الإضراب عن العمل لنحو 40 يوماً، أعلنت نقابة "يونايتد أوتو ووركر" (يو.أيه.دبليو) لعمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة في بيان في وقت متأخر، أمس الجمعة، أنهم صوتوا لصالح تمرير عقد لمدة أربعة أعوام لإنهاء الاضراب.

وقال البيان:"بالتصديق على العقد، ينتهي إضراب أعضاء نقابة (يونايتد أوتو ووركر) والعمال سيبدأون في القيام بعملهم بناء على توجيهات جنرال موتورز".

وكانت جنرال موتورز قد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع "يونايتد أوتو ووركر" الأربعاء قبل الماضي، ولكن كان لا بد من تصديق العمال على الاتفاق .

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ويشمل العقد 11 ألف دولار مكافأة توقيع، وزيادتين سنويتين بنسبة 3 بالمئة وبدون تكاليف إضافية للرعاية الصحية.

وكان حوالي 50 ألف عامل في "جنرال موتورز" بدأوا الإضراب في 16 سبتمبر، للمطالبة بحصة من الأرباح وزيادة المزايا التي يحصلون عليها.

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