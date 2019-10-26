كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: قتلى من الحوثيين خلال مواجهات مع الشرعية بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، أن مليشيا الحوثي تكبدت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة عشرات القتلى والجرحى، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة حام بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وبحسب المصادر العسكرية، فقد حاولت مجاميع من عناصر المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة قعيطة، بمديرية المتون، غير انها باءت بالفشل امام صمود ويقظة قوات الجيش.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولات المليشيا اليائسة لتحقيق أي تقدم ميداني، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.