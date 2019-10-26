كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند والصين تبدأن "دوريات منسقة" لم يسبق لها مثيل في المنطقة المتنازع عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينسق الجيش الهندي وجيش التحرير الشعبي الصيني للمرة الأولى دوريات في Fish-Tail II، واحدة من 13 منطقة متنازع عليها على طول خط السيطرة الفعلية (LAC) في ولاية أروناتشال براديش الهندية الشرقية، كما ذكرت تقارير صحيفة "هندوستان تايمز".

وأكد مسؤول أمني كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هذه المبادرة غير المسبوقة من قبل الهند والصين تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة والحفاظ على السلام على طول خط السيطرة.

ووفقًا لمسؤول كبير ثانٍ، فإن "القيام بدوريات منسقة" يعني أن الجانبين سيبلغان بعضهما البعض عن دوريات المشاة الخارجة، والمناطق التي يُحتمل زيارتها، ومدة الدوريات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع: "كان أحد أهم الوجبات السريعة لقمة ووهان 2018، التي أعقبت المواجهة التي استمرت 73 يومًا بين الجيش الشعبي الصيني والجيش الهندي في دوكام، تقديم التوجيه الاستراتيجي للجيشين للحد من التوترات الحدودية. والدوريات المنسقة هي خطوة في هذا الاتجاه".

واقترحت الهند في البداية "القيام بدوريات منسقة" على طول خط السيطرة - الحدود الفعالة بين الهند والصين - في اجتماع رفيع المستوى بين الجيش الهندي وجيش التحرير الشعبي الصيني في يونيو، قبل اجتماع بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والرئيس شي جين بينج، في مامالابورام، تاميل نادو في أكتوبر.

التقى المسؤولون العسكريون من الجانبين في كيبوثو أروناشال، وهي واحدة من نقاط التقاء الحدود السبعة المعينة لأفراد الحدود، مع الهند ممثلة بقائد الفرقة الجبلية 2 في دنجانغ (آسام) في الفيلق الثالث للجيش الهندي.

إن خط السيطرة الفعلية هو الحدود الفاصلة بين العملاقين الآسيويين الممتد من كشمير في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش في الشرق.

Advertisements

Fish Tail-I و II

هي من بين أكثر المناطق النائية على طول خط السيطرة LAC وتقع في أقصى الزاوية الشرقية من أروناتشال براديش؛ تشهد Fish Tail-I إلى حد كبير التضاريس الجليدية عدد قليل من الدوريات على كلا الجانبين.

على الرغم من ضعف البنية التحتية للطرق في الهند في المنطقة، فهي ترسل دوريات منتظمة هنا، بعضها يستغرق ما يصل إلى شهر للوصول إلى وجهتها.

الصين ترسل دوريات متفرقة إلى المنطقة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مسؤول الأمن قوله: "نظرًا للتضاريس والترابط والآثار الأمنية، فهي في الأساس ثمرة معلقة منخفضة حيث يمكن القيام بدوريات منسقة. وقد تكون فكرة جيدة ومكانًا لتجربة دوريات منسقة واستخدامه في مناطق أخرى أيضًا".

ولم يعلق الجيش الهندي رسميًا على "تسيير دوريات منسقة" لـ Fish Tail-II، بينما أكد على أن الحدود لم يتم "ترسيمها"، مما أدى إلى "تصورات متباينة" حولها.

ردًا على مبادرة الدوريات، قال قائد الجيش الشمالي المتقاعد اللفتنانت جنرال د. س. هودا (المتقاعد)، الذي كان مشاركًا في العديد من المواجهات بين الهند والصين في الماضي: "إذا تم التعامل معها بدقة وباحترام المخاوف الأمنية لكل منهما؛ إنه مفهوم جيد. يحمل هذا الترتيب وعدًا بإنكار الحوادث التي شهدتها بحيرة بانغونغ تسو بين الجيشين".

في وقت سابق من سبتمبر، أجرت الهند مناورات حربية كبرى في منطقة المرتفعات في منطقة شرق لداخ، حيث شارك الجنود الهنود والصينيون في مناوشات في 11 سبتمبر.