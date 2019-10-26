كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات هي السند والظهير للشعب اليمني سياسيا وإنسانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت صحيفة البيان، على دور الإمارات في مساندة الشعب اليمني، قائلة: "ستظل السبّاقة في أصعب الظروف والمنعطفات".

وذكرت البيان الإماراتية، في إفتتاحياتها اليوم بعنوان "دعم متواصل لليمن" : أثبتت الأيام ولا تزال، أن الإمارات هي السند والظهير للشعب اليمني سياسياً وإنسانياً في مختلف المحن والأزمات.

وقالت إن هذه هي الحقيقة التي برزت بأفضل تجلياتها وقت الشدائد والمحن حين يولي اليمن وجهه صوب الإمارات، ويأتي الرد السريع العاجل دائماً وأبداً بالوقوف إلى جانبه في كل الظروف.

وأضافت "حينما تستصرخ الإنسانية في أي بقعة من الأرض اليمنية، تكون الإمارات قد سبقت الجميع بإجابة النداء وكفكفة الدموع ومشاركة الأحزان، فلا يمكن لأحد إغفال الأيادي الإماراتية البيضاء تجاه اليمن، حاملة الإغاثة والتنمية ‏والدعم السخي لإعماره، وحمايته من بطش الحوثيين" .

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وتابعت "وعلى كل المستويات كان لدولة الإمارات دور إنساني عظيم في دعم وإنقاذ الأسر اليمنية، وهذا الدعم الإنساني لم يسهم فقط في الحد من المجاعة وانتشار الأوبئة، بل لعب دوراً في إنعاش المناطق المحررة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والغذاء" .

وشددت الصحيفة على ان الإمارات تتبنى مقاربة إنسانية شاملة في دعم اليمن على مختلف المستويات، اقتصادياً وإنسانياً ولوجستياً، من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية، عبر عمليات البناء وإعادة الإعمار وبث الأمل لدى الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه بالأمن والاستقرار والازدهار.

وترى أنه غني عن القول، إن تكثيف الأعمال الإنسانية والخيرية في اليمن نهج إماراتي يتم العمل به دائماً، انطلاقاً من القيم الإنسانية التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستجابة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي تسير على خطاه.