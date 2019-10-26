مورينيو يقترب من تدريب عملاق إنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي سبق له وأن درب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يعود إلى "البريمييرليغ" من بوابة أحد الفرق الإنجليزية الكبيرة خلال الفترة القادمة.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن المدرب البرتغالي شوهد في مدرجات استاد الإمارات، مساء الخميس، خلال فوز آرسنال على فيتوريا جيمارتش البرتغالي في بطولة اليوروبا ليغ.

وكان مورينيو قد كشف في وقتٍ سابق، عن رغبته في العودة للتدريب من جديد، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد تحقيقه لـ7 انتصارات فقط في أول 17 مباراة.

وكشفت الشبكة، أن الضغط الموضوع على أوناي إيمري، المدير الفني الحالي لآرسنال، قد يتسبب في منح مورينيو فرصة الإدارة الفنية للمدفعجية.

ويواجه إيمري هجومًا قويًا من قبل جماهير آرسنال، بسبب أداء الفريق المتراجع، بالإضافة إلى سوء تعامله مع نجم الفريق مسعود أوزيل، وذلك رغم احتلال الفريق المركز الخامس في البريمييرليغ.