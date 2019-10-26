ميسي: أتمنى التتويج بلقب المونديال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أنه يتمنى التتويج بلقب المونديال برفقة منتخب بلاده الأرجنتين، لكنه لن يستبدل أي شيء من أجله.

وكان "البرغوث" قد بلغ مع منتخب التانغو، نهائي مونديال البرازيل 2014، قبل أن يخسر أمام ألمانيا بهدف غوتزه الشهير.

وقال ميسي، خلال تصريحات لقناة "Tyc" الأرجنتينية "كنت أتمنى أن أكون بطلا للعالم، لكني لا أعتقد أنني سأستبدل أي شيء حققته في مقابل كأس العالم".

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وأضاف "ما حققته حتى الآن، هو ما منحه الله لي.. لم أحلم بكل شيء حققته، حيث كان هذا أكبر بكثير مما كنت أتصور".

وفشل ميسي في التتويج بأي لقب قاري مع منتخب الأرجنتين، رغم كل الإنجازات التي وصل إليها بقميص برشلونة.

وخسر نجم البارسا نهائي كوبا أميركا مرتين متتاليتين، مع التانغو أمام تشيلي، في عامي 2015 و2016، وكان قبلها قد انهزم في نهائي 2007 ضد البرازيل.