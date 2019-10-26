شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في اليابان والان مع التفاصيل

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي سببت فيضانات وانهيارات أرضية في شرق اليابان ارتفع اليوم السبت إلى عشرة بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، وذلك بعد أسبوعين من تعرض نفس المناطق للإعصار هاجيبيس.

هذا وقد واجتاحت الانهيارات الأرضية المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعتي تشيبا وفوكوشيما بشرق وشمال شرق البلاد أمس الجمعة.

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وغمرت المياه المناطق في ثالث عاصفة ممطرة تتعرض لها خلال ستة أسابيع وهطلت في بعض الأماكن، خلال 12 ساعة، كميات من الأمطار مماثلة لما يسقط في شهر.