شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة خليفة الإنسانية تطلق برنامجاً طبياً جديدا في سيشل والان مع التفاصيل

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عن إطلاق برنامج الخدمات الطبية الجديدة واستقبال طاقم الأطباء الجدد في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مقاطعة بيرسيرفانس بجمهورية سيشل.

وجرى إطلاق البرنامج بحضور القائم بأعمال سفارة الدولة في سيشل أحمد سعيد النيادي يرافقه وزير الصحة في جمهورية سيشل جان بول آدم، بتكلفة بلغت حوالي 5 ملايين درهم.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن هذه المكرمة من قيادتنا الرشيدة تأتي استكمالًا لمسيرة الخير الذي تتبناه المؤسسة تجاه الأشقاء والأصدقاء في العديد من دول العالم.

وأضاف المصدر بحسب وكالة وام أن هذه المبادرة الإنسانية - الطبية التي نفذتها مؤسسة خليفة الإنسانية في جمهورية سيشل ستساعد كثيراً في تحسين الخدمات الطبية وتقديم العلاج الطبي المتطور لعدد كبير من المرضى هناك.

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وأوضح النيادي أن المؤسسة قامت بتعيين طاقم أطباء متخصصين مشهود لهم بالكفاءة من دول مختلفة مؤخرا عن طريقة شركة طبية دولية، مؤكدا اهتمام دولة الإمارات بدعم القطاع الصحي في الجزيرة .

كانت مؤسسة خليفة الإنسانية افتتحت عددا من الأقسام والخدمات الطبية الجديدة في المستشفى مثل قسم أمراض النساء التخصصية برئاسة الدكتورة تاتيانا بلاغوفيتش من صربيا وهو قسم يهدف لعلاج أمراض النساء وتعزيز صحة النساء في سيشل.

وتضمنت الخدمات الطبية الجيدة خدمات التوليد التخصصي، قسم أخصائي التخدير وخدمات العناية المكثفة وخدمات الطب الوقائي والاجتماعي.

وثمن وزير الصحة في جمهورية سيشل الخدمات الطبية الجليلة التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية لسيشل على مدى الثلاثين عاما الأخيرة ابتداء من مركز الشيخ خليفة التخصصي وصولا الى المستشفى العائلي في مقاطعة بيرسيفرانس.