شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بث مباشر للتظاهرات الشعبية الإحتجاجية في تعز والان مع التفاصيل

تشهد مدينة تعز في هذه الأثناء، إحتشاد المئات من أبناء المحافظة للإحتجاج ضد السلطات المحلية والأمنية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، والتي تبسط سيطرتها على مختلف مفاصل الدولة .

ودعا ناشطون سكان مدينة تعز للنزول إلى الشوارع اليوم السبت للمطالبة بإقالة قيادة المحافظة المتهمة بالفساد .

ووجهت الدعوة للطلاب والموظفين والعمال والمدنيين والعسكريين، للمشاركة في التظاهرة المطالبة بتغيير منظومة الفساد في السلطة المحلية والجيش والأمن وإقالة جميع الفاسدين.