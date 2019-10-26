شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: مرحلة جديدة في اليمن بعد التوقيع على اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية.

وأضاف الوزير الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم السبت، تشرين الأول 26، 2019: من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه.

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وأكد أن اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف.