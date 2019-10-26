بالصور.. رياضيون يطالبون بإقالة وزير الشباب وإلغاء القرار 140

وخلال التظاهرات، تعرض لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي، علي الكناني، الى إصابة خطيرة نقل على إثرها الى احدى مستشفيات بغداد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بالرقم 140 جمد فيه صلاحيات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ونقلها الى لجنة خماسية في وزارة الشباب والرياضة.



وطالب المتظاهرون، بصرف مستحقاتهم المالية التي لم تصرف منذ مطلع العام الحالي.