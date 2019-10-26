2019-10-26 | 09:11
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وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بالرقم 140 جمد فيه صلاحيات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ونقلها الى لجنة خماسية في وزارة الشباب والرياضة.
وطالب المتظاهرون، بصرف مستحقاتهم المالية التي لم تصرف منذ مطلع العام الحالي.
وفي ادناه مجموعة من الصور:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رياضيون يطالبون بإقالة وزير الشباب وإلغاء القرار 140 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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