اخبار العالم

بالصور.. رياضيون يطالبون بإقالة وزير الشباب وإلغاء القرار 140

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-10-26 | 09:11

بالصور.. رياضيون يطالبون بإقالة وزير الشباب وإلغاء القرار 140

المصدر:

910 مشاهدة

Advertisements
شارك عدد من الرياضيين، في التظاهرة التي تشهدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منذ امس، للمطالبة، مطالبين بإقالة وزير الشباب والرياضة احمد رياض وإلغاء القرار 140 الصادر من الحكومة العراقية.
وخلال التظاهرات، تعرض لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي، علي الكناني، الى إصابة خطيرة نقل على إثرها الى احدى مستشفيات بغداد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بالرقم 140 جمد فيه صلاحيات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ونقلها الى لجنة خماسية في وزارة الشباب والرياضة.


وطالب المتظاهرون، بصرف مستحقاتهم المالية التي لم تصرف منذ مطلع العام الحالي.

 

وفي ادناه مجموعة من الصور:

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رياضيون يطالبون بإقالة وزير الشباب وإلغاء القرار 140 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا