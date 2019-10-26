كتلة سائرون تشارك بجلسة مجلس النواب اليوم

أعلن النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي، حضور أعضاء الكتلة جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم السبت. وقال الربيعي في تصريح نقله "التلفزيون الرسمي" وتابعته الخليج 365، إن "كتلة سائرون ستحضر جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، لمناقشة مطالب المتظاهرين". وقرر مجلس النواب عقد جلسته، اليوم السبت، على خلفية التظاهرات التي شهدتها عشر محافظات عراقية للمطالبة بتنفيذ اصلاحات وتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد والفاسدين.

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