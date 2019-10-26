حصيلة جديدة لتظاهرات بغداد

كشف مصدر امني، السبت، عن حصيلة جديدة للتظاهرات التي شهدتها بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات من المتظاهرين وعناصر القوات الامنية بلغت تسعة شهداء و١٨٩٧ جريحا". Advertisements واضاف المصدر ان "اغلب المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تم نقل جثث الشهداء الى دائرة الطب العدلي". يذكر ان مفوضية حقوق الانسان اعلنت يوم امس الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء من المتظاهرين الى ( ٣٠ ) شهيدا في المواجهات التي حصلت خلال التظاهرات في عدد من المحافظات بينها بغداد.



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