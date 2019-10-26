رياضة 2019-10-26 | 08:47 المصدر: 7,723 مشاهدة غرد النجم الدولي السابق، يونس محمود، بشأن التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وجميع محافظات الوسط الجنوبية. وقال محمود في تغريدته: "اللهم أني استودعتك وطني من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وأرضه وسماءه وأستودعك أهله الطيبين صغيرهم وكبيرهم وأمنه وأمانه وخيراته فأحفظه بعينكَ التي لا تنامُ يامن لا تضيع ودائعه عندك.. اللهم احفظ العراق".



وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرة اليوم الجمعة ضد الفساد والمحاصصة وللمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يونس محمود يغرد بشأن تظاهرات العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.