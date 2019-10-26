تكليف العنكوشي قائداً لشرطة النجف

أفاد مصدر امني، السبت، بتكليف اللواء غانم العنكوشي قائداً لشرطة محافظة النجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الداخلية كلفت اللواء غانم العنكوشي قائداً لشرطة محافظة النجف". وكانت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات والتي انطلقت في عدد من المحافظات بالاول من تشرين الاول الحالي اوصت باعفاء عدد من القيادات الأمنية بينهم قائد شرطة محافظة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي.

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