ضبط عجلة في سيطرة الشعب وهذا ما عثر بداخلها 'صور'

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية ضبطت عجلة في سيطرة الشعب ببغداد عثر بداخلها على اسلحة خفيفة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم ضبط عجلة صالون بداخلها اسلحة خفيفية ضمن سيطرة الشعب التابعة لقيادة شرطة بغداد". واضاف انه "تم القبض على صاحب السيارة على الفور". Advertisements

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