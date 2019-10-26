الأرجنتين تنتخب رئيسها على وقع أزمة اقتصادية عميقة

يقترع الأرجنتينيون، غدا الأحد، لاختيار رئيس جديد للبلاد على وقع أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ 17 عاما.

ويتنافس في الانتخابات الأرجنتينية نموذجان متناقضان، في وقت يشهد فيه عدد من دول أمريكا الجنوبية اضطرابات سياسية واجتماعية.

ودُعي 34 مليون ناخب إلى التصويت. وقال وزير الداخلية الأرجنتيني روخيليو فريخيريو إن النتائج الأولية ستعرف بدءا من الساعة 21,00 (23,00 ت ج) من الأحد، والنتائج النهائية نحو منتصف ليل الأحد الإثنين (03,00 ت ج الإثنين).

وترجح استطلاعات الرأي فوز المعارض اليساري ألبرتو فرنانديز مع المرشحة لتولي منصب نائب الرئيس كريستينا كيرشنر، على الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري.

وتقدم فرنانديز ورئيسة البلاد السابقة (2007-2015) بـ17 نقطة على ماكري في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس/آب، وتشكل اختبارا عاما للاقتراع الرئاسي. وتشير استطلاعات الرأي إلى اتساع هذا الفارق إلى درجة يمكن أن تسمح بعدم تنظيم دورة ثانية.

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وللفوز من الدورة الأولى يفترض أن يحصل المرشح على أكثر من 45% من الأصوات أو على 40% وفارق عشر نقاط عن خصمه. وإذا تعادل المرشحان، ستنظم دورة ثانية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المدرس خوسيه مراد (44 عاما) الذي شارك في آخر مهرجان انتخابي لفرنانديز وكيرشنر، مساء الخميس، في مار ديل بلاتا: "ولد الأمل مجددا (...) كريستيان وألبرتو يمثلان ذلك".

ويرى آخرون أن عودة التيار البيروني إلى السلطة سيكون "كارثة". وقال أليخاندرو أرغيلو (53 عاما) في آخر تجمع انتخابي لماكري في كوردوبا: "لن أنتخب فرنانديز وكيرشنر أبدا. تم اختبارهما من قبل".

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة من انكماش مستمر منذ أكثر من عام وتضخم كبير ودين هائل، بينما تزايد الفقر.

وسعى فرنانديز إلى "تهدئة" الأرجنتينيين عبر استبعاد شبح أزمة اقتصادية شبيهة بتلك التي حدثت في 2001 عندما تم تحديد المبالغ التي يمكن سحبها من الأسواق وتحويل الودائع بالدولار إلى عملة البلاد بيزوس.

وكان ماكري أطلق في منتصف 2018 في أوج فوضى نقدية برنامجا ضريبيا صارما بعدما قدم صندوق النقد الدولي 57 مليار دولار. وينتظر ماكري نتائج الانتخابات للتفاوض بشأن شريحة بقيمة 13 مليار دولار متبقية.

وقد رفع شعار "نعم نستطيع تحقيق ذلك"، ويدعو الناخبين إلى منحه الثقة، مؤكدا أن التحسن الاقتصادي وشيك بعد "تعزيز أسس السوق" بفضل برنامجه.