قرقاش يثمن جهود السعودية في اليمن ويدعو للتركيز على مواجهة الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمّن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، المساعي الحثيثة والتاريخية التي تبذلها السعودية، للوصول إلى "اتفاق الرياض" الذي يهدف إلى توحيد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي.



ودعا قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، مشيرا إلى أن اليمن عبر "اتفاق الرياض" مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بتوحيد الأولويات والأهداف.

وكتب قرقاش قائلا: "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى (اتفاق الرياض) وتوحيد الصف اليمني تاريخية، من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة، نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".