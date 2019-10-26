المرصد: عشرات الآليات الأمريكية تدخل سوريا قادمة من العراق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رتلا عسكريا تابعا للقوات الأمريكية دخل الأراضي السورية بعد منتصف ليل "الجمعة – السبت"، عبر معبر سيمالكا قادماً من شمال العراق متجها إلى دير الزور.

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وأضاف المرصد أن الرتل العسكري يتألف من عشرات الآليات تحمل معدات عسكرية وإمدادات لوجستية، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأمريكية الانسحاب من الأراضي السورية.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستبقي "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية.

وأضاف إسبر أن واشنطن ستتخذ إجراءات لتعزيز انتشارها العسكري في دير الزور شرقي سوريا.. وتابع قائلا: "انتشارنا العسكري في دير الزور شرقي سوريا يشمل بعض قوات المشاة الميكانيكية.. قواتنا ستبقى في سوريا حتى تنهي مهمتها في القضاء على تنظيم داعش هناك".