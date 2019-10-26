شكرا لقرائتكم فيديوهات صادمة.. رصاص بالرؤوس ودماء متظاهري العراق تسيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتجاجات العراق الجمعة، لم تكن كسابقاتها هذه المرة، بل كانت دامية حتى بمواجهاتها العنيفة التي خلف إثرها عشرات القتلى، وآلاف الجرحى، حيث ملأت الفيديوهات الناقلة لما جرى وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا #تويتر.

وفي مقطع يدمي القلوب، ظهر رجل ممدد على الأرض في العاصمة العراقية بغداد، بعد أن أصيب بقنبلة دخانية رميت عن قرب استهدفت رأسه، بحسب ما أفاد به مراسل "الخليج 365"، ويظهر الفيديو الدخان وهو يخرج من جمجمة الرجل.

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وهناك أيضا، مقطع آخر يوثق عملية دهس قامت بها آلية أمنية بحق المتظاهرين الذين حاولوا الابتعاد عنها لكن دون جدوى.

في مقطع آخر، أوضح لحظة إصابة متظاهر برصاص حي ليسقط بعدها أرضا ويغرق بدمه.

يذكر أن البرلمان العراقي قرر السبت، عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين إثر الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد الجمعة، وراح ضحيتها 42 قتيلاً ومئات الجرحى، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بوقوع 42 قتيلا وجرح أكثر من ألفي متظاهر.