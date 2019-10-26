شكرا لقرائتكم فيديوهات صادمة.. رصاص بالرؤوس ودماء متظاهري العراق تسيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - احتجاجات العراق الجمعة، لم تكن كسابقاتها هذه المرة، بل كانت دامية حتى بمواجهاتها العنيفة التي خلف إثرها عشرات القتلى، وآلاف الجرحى، حيث ملأت الفيديوهات الناقلة لما جرى وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا #تويتر.
وفي مقطع يدمي القلوب، ظهر رجل ممدد على الأرض في العاصمة العراقية بغداد، بعد أن أصيب بقنبلة دخانية رميت عن قرب استهدفت رأسه، بحسب ما أفاد به مراسل "الخليج 365"، ويظهر الفيديو الدخان وهو يخرج من جمجمة الرجل.
وهناك أيضا، مقطع آخر يوثق عملية دهس قامت بها آلية أمنية بحق المتظاهرين الذين حاولوا الابتعاد عنها لكن دون جدوى.
في مقطع آخر، أوضح لحظة إصابة متظاهر برصاص حي ليسقط بعدها أرضا ويغرق بدمه.
يذكر أن البرلمان العراقي قرر السبت، عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين إثر الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد الجمعة، وراح ضحيتها 42 قتيلاً ومئات الجرحى، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بوقوع 42 قتيلا وجرح أكثر من ألفي متظاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوهات صادمة.. رصاص بالرؤوس ودماء متظاهري العراق تسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.