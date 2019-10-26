شكرا لقرائتكم صور من ساحة التحرير.. الحلبوسي بين متظاهري العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خطوة لم تعرف نتائجها حتى الآن، نزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي السبت، ساحة الاعتصام وسط بغداد، وجال بين المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية.

كما أفادت المعلومات أن الحلبوسي استمع إلى مطالب المعتصمين، ووعد بتلبية المشروعة منها وفق القوانين المتاحة.

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الحلبوسي بين المتظاهرين

الحلبوسي بين المتظاهرين

الحلبوسي بين المتظاهرين

يذكر أن المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد كانوا قد نصبوا الجمعة، خياما وبدأوا باعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما تم فرض حظر التجوال في 6 محافظات عراقية جنوبية، "حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، بحسب ما أفادت محافظة الديوانية.

بدوره، قرر البرلمان العراقي السبت، عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين إثر الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد الجمعة، وراح ضحيتها 42 قتيلاً ومئات الجرحى.