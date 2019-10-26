سلسلة تظاهرات في العالم منذ مطلع أكتوبر









اسماء السيد - باريس: من تشيلي إلى لبنان مرورا بغينيا، تضاعفت حركات الاحتجاج في الأسابيع الأخيرة حول العام. وفي ما يلي أبرز التحركات الشعبية الاحتجاجية:

- بوليفيا -

- متى ؟

منذ 21 أكتوبر.

- ما العامل الذي أشعل الاحتجاجات؟

فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر التي أعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس فيها.

- أين أصبحنا ؟

تشهد مناطق عديدة أعمال عنف. في 23 أكتوبر بدأ إضراب عام في سانتا كروز العاصمة الاقتصادية ومعقل المعارضة قبل أن تتسع رقعته. وأعلن الزعيم الاشتراكي الذي وصف التحرك بـ"الانقلاب"، فوزه في 24 من الجاري.

- ما حصيلة التحرك؟

جرحى في مواجهات بين أنصار موراليس ومعارضيه.

- تشيلي -

- متى ؟

منذ 18 أكتوبر.

- ما العامل الذي أشعل الاحتجاجات ؟

زيادة سعر بطاقات المترو في سانتياغو.

- أين أصبحنا ؟

رغم تعليق الزيادة واتخاذ تدابير اجتماعية اقترحها الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا اتسعت رقعة الاحتجاجات على الظروف الاجتماعية-الاقتصادية وعدم المساواة وطالت مناطق أخرى. وبدأ اضراب عام في 23 أكتوبر.

- ما حصيلة التحرك ؟

18 قتيلا.

- لبنان -

- متى ؟

منذ 17 أكتوبر.

- ما العامل الذي أشعل الاحتجاجات ؟

ضريبة جديدة على الاتصالات عبر تطبيق واتساب.

أين أصبحنا ؟

ألغت حكومة سعد الحريري بسرعة الاجراء وأعلنت إصلاحات اقتصادية عاجلة. لكن حركة الاحتجاج المطالبة برحيل مجمل الطبقة السياسية تتسع من شمال إلى جنوب البلاد ما سبب شللا.

ما حصيلة التحرك ؟

تظاهرات سلمية تخللتها بعض المواجهات.

- غينيا -

- متى ؟

منذ السابع من أكتوبر.

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ما العامل الذي أشعل الاحتجاجات ؟

مشروع دستور جديد للرئيس المنتهية ولايته يمكن أن يسمح للرئيس ألفا كوندي (81 عاما) بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2020.

- أين أصبحنا ؟

ضمت التظاهرات آلاف الغينيين تلبية لدعوة "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" تحالف لأحزاب معارضة ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني.

- ما حصيلة التحرك ؟

عشرة قتلى.

- الإكوادور -

- متى ؟

- 13 أكتوبر.

- ما العامل الذي أشعل الاحتجاجات ؟

رفع أسعار المحروقات.

- أبن أصبحنا؟

بعد 12 يوما من التظاهرات تم التوصل الى اتفاق بين السكان الأصليين والرئيس لينين مورينو الذي سحب المرسوم المثير للجدل.

- ما حصيلة التحرك ؟

ثمانية قتلى و1340 جريحا.

- العراق -

- متى ؟

منذ الأول من أكتوبر.

- ما العامل الذي أشعل الاحتجاجات؟

دعوات عفوية على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بوظائف وبتأمين خدمات عامة.

- اين اصبحنا؟

بعد أسبوع من الاحتجاجات التي قمعت بالقوة أعلنت الحكومة إجراءات اجتماعية لكن لا إصلاح في العمق. ويطالب الشارع بدستور جديد وتجديد كل الطبقة السياسية. الجمعة استؤنف التحرك مع أعمال عنف جديدة أججها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

- ما حصيلة التحرك؟

أكثر من 150 قتيلا خلال أول أسبوع. أكثر من أربعين قتيلا يوم الجمعة وحده.

وتتواصل تحركات أطلقت في وقت سابق من العام الحالي :

- هونغ كونغ -

اندلعت حركة احتجاج في 9 يونيو احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين.

وأغرقت التظاهرات والتحركات شبه اليومية التي ضمت مليوني شخص في هونغ كونغ التي تعد 7,3 مليونا، المستعمرة البريطانية السابقة في أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997. وعلق المشروع في مطلع سبتمبر لكن المطالب اتسعت للتنديد بتراجع الحريات والتدخل المتنامي لبكين في شؤون هونغ كونغ.

التظاهرات التي بدأت سلمية تحولت إلى مواجهات عنيفة بين ناشطين وقوات الأمن. وتعرض ناشطون داعمون للديموقراطية لهجمات على أيدي أنصار نظام بكين.

- الجزائر -

أدى قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة تظاهرات سلمية في 22 فبراير.

وفي مطلع أبريل استقال بوتفليقة، لكن التظاهرات استمرت مطالبة برحيل كل الطبقة السياسية. ويرفض الحراك تنظيم انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر، ويعتبرها وسيلة للـ"نظام" بالبقاء في السلطة.

