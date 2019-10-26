شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية مهاجمًا قنوات الإخوان: الشعوب كشفتكم وعرفت مخططكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الشعوب العربية أصبحت تتيقن كل يوم من خطورة الإخوان على أمنها، خاصة من خلال الحملات التحريضية التى تشنها أبواق الجماعة التحريضية على كافة الدول العربية.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الأكاذيب التى يروج لها التنظيم عن الشعوب العربية أصبحت مفضوحة ومكشوفة للجميع، خاصة أن تلك القنوات تحاول أن تغذى معانى الكره والحقد لدى الشعوب ضد أوطانهم، وبالتالى فهى تمارس سياسة التآمر لتقويض استقرار المنطقة العربية.

ولفت طارق أبو السعد، إلى أن المصريين ليسوا وحدهم الذين يواجهون أكاذيب تلك القنوات الإخوانية، بل أيضًا كافة الشعوب العربية لأن المضامين الإعلامية التى تبثها تلك القنوات الإخوانية لا تحرض ضد مصر فقط، بل أيضا كافة دول المنطقة.