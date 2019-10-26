العراق: تحويل الاحتجاجات إلى اعتصام مفتوح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المتظاهرون في العراق، اليوم السبت، أنهم سيحولون احتجاجاتهم إلى اعتصام مفتوح في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، إلى حين يتم تحقيق مطلب استقالة الحكومة، ومحاكمة قتلة المحتجين.

ورغم أن مصادر أمنية قد قالت لـ"رويترز"، الجمعة، إن عدد القتلى قد وصل إلى 40 قتيلا، إلا أن المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق قالت اليوم، السبت، إن 31 قتيلا و2312 جريحا سقطوا في احتجاجات الجمعة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وكانت قد فرضت قوات الأمن، بتخويل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حظرا للتجوال في محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل والديوانية بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

بغداد

ونقلت "الأناضول" عن منسق احتجاجات البصرة، كريم الشاملي، قوله "قررنا تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح بعد إعلان الحكومة فرض حظر للتجوال، لن نتراجع ولن نخضع لجميع أساليب الترهيب".

وأوضح الشاملي "ما حصل في البصرة يوم أمس (الجمعة) من قتل متعمد للمتظاهرين لن يمر مرور الكرام، الاعتصام لن ينتهي إلا بتحقيق المطالب".

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قال ياسين المكصوصي، منسق في التظاهرات، إن "منسقي الاحتجاجات في جميع المحافظات المنتفضة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب اتفقوا على تحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح، ما يعني بقاءنا في الشوارع حتى تحقيق مطالبنا".

وأوضح المكصوصي "لن تكون هناك مساومات هذه المرة، سنواجه الرصاص بالثبات على مواقفنا"، مشيرا إلى أن "الجهات التي قتلت المتظاهرين الجمعة معروفة لدى الجميع، وموثقة في مقاطع فيديو، ولا تحتاج الحكومة أو القضاء إلى لجان تحقيق للكشف عن الحقيقة".

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وكان قد استأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة، الجمعة، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف، ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء، وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل "عصائب أهل الحق"، أحد فصائل "قوات الحشد الشعبي"، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل، بحسب متظاهرين.

يشار إلى أن الحديث عن ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.