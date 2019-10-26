حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار متقطعة جنوبي ووسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى غائما، ويتوقع أن تسقط أمطار متقطعة في جنوبي ووسط البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.

ويخشى من حصول فيضانات في الأودية الجنوبية والشرقية من البلاد، وسيول في مدن الجنوب.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 25 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 28 – 17، صفد 22 – 14، طبرية 31 – 18، الناصرة 25 – 16، حيفا 27 – 19، يافا 27 – 19، القدس المحتلة 22 – 15، عسقلان 26 – 19، عين جدي (البحر الميت) 30 – 26، بئر السبع 26 – 17، أم رشرش (إيلات) 30 – 23.

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ويوم غد، الأحد، يتوقع أن يبقى الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية.

وبعد غد، الإثنين، فمن المتوقع أن يبقى الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي ووسط البلاد مصحوبة بعواصف رعدية، كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي ووسط البلاد، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية.