شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية في المتون والان مع التفاصيل

تكبدت مليشيا الحوثي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة عشرات القتلى والجرحى، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة حام بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية فقد حاولت مجاميع من عناصر المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة قعيطة، بمديرية المتون، غير انها باءت بالفشل امام صمود ويقظة قوات الجيش.

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وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولات المليشيا اليائسة لتحقيق أي تقدم ميداني، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.