شكرا لقرائتكم خبر عن تعز تنتفض اليوم ضد الإخوان وسط تهديدات بقمع التظاهرات والان مع التفاصيل

تشهد محافظة تعز، اليوم السبت، تظاهرات شعبية إحتجاجية ضد السلطات المحلية والأمنية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، والتي تبسط سيطرتها على مختلف مفاصل الدولة .

ودعا ناشطون سكان مدينة تعز للنزول إلى الشوارع اليوم السبت للمطالبة بإقالة قيادة المحافظة المتهمة بالفساد .

ووجهت الدعوة للطلاب والموظفين والعمال والمدنيين والعسكريين، للمشاركة في التظاهرة المطالبة بتغيير منظومة الفساد في السلطة المحلية والجيش والأمن وإقالة جميع الفاسدين.

وتزامنت دعوات الإحتجاج مع تهديدات أطلقتها اللجنة الأمنية في تعز، التي تسيطر عليها الإصلاح بقمع تلك الإحتجاجات، حيث أكدت على احترام حق التعبير عن الرأي بما في ذلك حق التظاهر السلمي، مشددة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون أو تتردد في الضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، أو قطع الطرقات، أو حمل السلاح وإقلاق السكينة العامة أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين.

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والجمعة، تصاعدت احتجاجات الجرحى في تعز ضد «الإخوان»، وأغلق المتظاهرون مبنى المحافظة كما أغلقوا الشوارع بالإطارات المحترقة احتجاجاً على إهمالهم وممارسات الفساد في القطاعين المدني والعسكري.

وطالب المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى المحافظة مسنودين بالعشرات من الناشطين من السلطة المحلية والعسكرية بإيجاد حلول جذرية لملف جرحى المحافظة في الداخل والخارج.

كما رددوا هتافات تندد بـ «فساد السلطة المحلية والقيادة العسكرية والجهات المعنية بملف الجرحى».

واتهم المحتجون قيادة الإخوان باستثمار معاناتهم وإهمالهم، وطالبوا بإقالة قيادات السلطة المحلية وقادة الألوية العسكرية باعتبارهم السبب الرئيس في استمرار معاناة الجرحى قبل أن يغلقوا مقر المحافظة، ومقر اللجنة الطبية العسكرية المعنية بمعالجة الجرحى.